وزير الزراعة يلتقي مع نظيره الأردني ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي

على هامش اجتماعات الرياض..

على هامش تراسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" والتى عقدت بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع المهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني

وبحث معه سبل تعزيز التعاون والتكامل الزراعي بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات واستنباط الأصناف وانتاج التقاوى وكذلك متابعة الملفات المشتركة بين الوزارتين في مصر والاردن وفي ضوء تكليفات القيادة السياسية في البلدين،

وفي سياق متصل التقى "القصير" بالدكتور عبيد الزعابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي لمناقشة أوجه التعاون الممكنة بين الهيئة ووزارة الزراعة،

وخلال اللقاء "القصير" أشار الى بعض فرص الاستثمار في القطاع الزراعي واتاحتها للهيئة لدراستها وتنفيذها داخل جمهورية مصر العربية،

ومن ناحيته عرض "الزعابى" الانشطة التي تقوم بها الهيئة وأوجه التطوير المتاحة واعادة هيكلة للمشروعات ووضع معيار ومؤشرات لقياس الأداء لضمان نجاح المشروعات التي يتم تنفيذها فضلاً عن أهمية توجيه الاستثمارات المستقبلية للهيئة في المشروعات ذات العائد الاقتصادي الأكبر لخدمة الامن الغذائي العربي خاصة في ظل الأوضاع الحالية التي تمر بها المنطقة العربية،



والجدير بالذكر بأن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها 21 دولة عربية وتقوم الهيئة بتنفيذ 3 مشروعات زراعية في مصر بنسب مختلفة من راس المال ،



وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال ترأسه لاجتماعات الجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" ومشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

قد حرص على عقد عدة لقاءات ثنائية مع بعض السادة وزراء الزراعة العرب ومسئولي الهيئات والمنظمات الزراعية المشاركين في اجتماعات الرياض يومي الأربعاء والخميس الماضيين،

حيث التقى "القصير" بنظرائه وزراء الزراعة في السعودية ولبنان وقطر والاردن وكذلك التقى بالمدير التنفيذي للمجلس الدولى للتمور

ورئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وبحث مهم سبل تعزيز التعاون الزراعي المشترك في المجالات المرتبطة بالزراعة والأمن الغذائي.