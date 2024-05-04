شواطيء الإسماعيلية تستعد لاحتفالات شم النسيم

حرصت شواطيء الإسماعيلية، على الاستعدادات النهائية لاستقبال الزائرين خلال أعياد الربيع وشم النسيم، وتزينت الحدائق والمتنزهات لاستقبال الزوار والمواطنين على مدار اليومين القادمين.

ورصدت بوابة الوفد الإلكترونية، استعدادات إدارات الشواطيء بالإسماعيلية، وفايد، لاستقبال الزائرين حيث تم الدفع بإعداد كبيرة من المقاعد داخل الشواطيء المنتشرة على طول بحيرة التمساح بمدينة الإسماعيلية وعلى البحيرات المرة بالقرى السياحية والشواطيء بفايد وابوسلطان وفنارة.

وتم توجيه أجهزة الوحدات المحلية لأعمال الصيانة والتنظيف بحدائق الطريق الدائري ومنطقة نمرة ٦ المتاخمة لقناة السويس والحدائق والمتنزهات المنتشرة داخل مدينة الإسماعيلية.

وأعلنت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية انتهاء استعدادات المحافظة لاستقبال الزائرين ونشرت على صفحتها الرسمية صور ومنشورات بمقترحات بأماكن يمكن للمواطنين والزائرين التردد عليها للاستمتاع باجازة شم النسيم واعياد الرييع.

وقررت محافظة الاسماعيلية، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات الخدمية

لاستقبال اعياد الربيع وشم النسيم وتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق

واستقبال الزائرين القادمين من المحافظات الاخرى خلال الاحتفالات.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة أعدت خطة متكاملة لضبط الاسواق وتشديد الرقابة التموينية على جميع منافذ بيع الأغذية والمشروبات والأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة.

وأكد على رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوةحدات الصحية والمرور، وتأمين جميع الشواطىء والاندية وتكثيف تواجد سيارات ونقاط الاسعاف الثابتة والمتحركة بجميع مناطق المتنزهات ومناطق الحدائق ولشواطىء وتكثيف أعمال غرف العمليات الريئسية والفرعية وغرفة ادارة الأزمات الاهتمام بتكثيف أعمال التواجد الأمنى وتأمين وحماية جميع المؤسسات والمنشآت التابعة للدولة والأماكن الحيوية.



