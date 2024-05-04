أتلتيك بلباو يهزم خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادى أتلتيك بلباو انتصارا مهما على مضيفه خيتافي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

أهداف المباراة..

وسجل هدفي أتلتيك بلباو إينياكي ويليامز في الدقيقتين 28 و51.

وشهدت المباراة طرد يرازي ألفاريز وايتور باريديس، ثنائي بلباو، في الدقيقتين 59 و79.

ورفع بلباو رصيده إلى 61 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد خيتافي عند 43 نقطة في المركز العاشر.