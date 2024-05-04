عاجل
حزب الله يستهدف موقعين للجيش الإسرائيلي جنوب لبنان الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلًا شمال طولكرم فجر اليوم
السبت 04 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إيفرتون يتعادل مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

بوابة الوفد الإلكترونية

 تعادل فريق الكرة الأول بنادي إيفرتون مع مضيفه لوتون تاون بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وتقدم إيفرتون بهدف سجله دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل لوتون تاون بهدف أحرزه اليجاه أديبايو في الدقيقة 31.

 

ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة محتلا المركز الخامس عشر، كما رفع لوتون تاون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024.

الجريدة الورقية