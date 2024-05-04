إيفرتون يتعادل مع لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق الكرة الأول بنادي إيفرتون مع مضيفه لوتون تاون بنتيجة هدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم إيفرتون بهدف سجله دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل لوتون تاون بهدف أحرزه اليجاه أديبايو في الدقيقة 31.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 37 نقطة محتلا المركز الخامس عشر، كما رفع لوتون تاون رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن عشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024.