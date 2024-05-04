التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة تورينو وبولونيا في الدوري الإيطالي

حسم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريق تورينو ونظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدور الإيطالي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 .

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين أثناء مجريات المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الإيطالي ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع فريق الكرة الأول بنادي تورينو رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز العاشر، كما رفع نظيره فريق بولونيا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بترتيب جدول مسابقة الدوري الايطالي.