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السبت 04 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة تورينو وبولونيا في الدوري الإيطالي

بوابة الوفد الإلكترونية

حسم التعادل السلبي على نتيجة المباراة التي جمعت بين فريق تورينو ونظيره بولونيا ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدور الإيطالي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023-2024 .

 

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين أثناء مجريات المباراة التي أقيمت بينهما في الدوري الإيطالي ليحصل كل منهما على نقطة. 

 

ورفع فريق الكرة الأول بنادي تورينو رصيده إلى 47 نقطة محتلا المركز العاشر، كما رفع نظيره فريق بولونيا رصيده إلى 64 نقطة في المركز الرابع بترتيب جدول مسابقة الدوري الايطالي.

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