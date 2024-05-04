الكاكاو والشاي الأخضر يمنعان تجلط الدم.. طبيب يكشف التفاصيل

تحدث خبير التغذية الروسي الشهير ميخائيل جينزبرج عن ثلاثة أنواع من المشروبات التي تمنع تكون جلطات الدم.

قال اختصاصي التغذية جينزبرج في مقابلة إن الوقاية الجيدة من سماكة الدم وتكتل جزيئاته في جلطات (جلطات الدم) هي تناول المشروبات مثل الشاي الأخضر والكاكاو.

وأشار الخبير إلى أن الكاكاو والشاي الأخضر يمنعان تجلط الدم بسبب تأثيرهما المضاد للالتهابات - فكلا المشروبين يحتويان على العديد من المواد التي يمكنها مكافحة الالتهابات في الجسم بشكل فعال وعلى وجه الخصوص، الشاي الأخضر غني بمضادات الاكسدة: هذه المركبات تمنع سماكة الدم، وتحسن معدلات تدفق الدم، وتمنع تكتل الخلايا

وأوضح خبير التغذية لموسكو 24: "بسبب محتوى الكاتيكين، الذي له تأثير مضاد للالتهابات، فإن الشاي الأخضر يحسن سيولة الدم، ويزيد من خصائصه المضادة للصفيحات، أي تنافر خلايا الدم عن بعضها البعض".

كما أن الكاكاو، بحسب جينسبيرغ، يمنع تجلط الدم من خلال تأثيره المضاد للالتهابات. مثل الشاي، فهو مشروب ذو خصائص مضادة للصفيحات تمنع خلايا الدم من الالتصاق ببعضها البعض.

نوع آخر من المشروبات، الذي يعتبر شربه غينزبرغ يمنع تجلط الدم السميك، هو مشروبات فاكهة التوت الطبيعية. يعتبر التوت أغنى مصدر لمضادات الأكسدة التي لها تأثير إيجابي على حالة الأوعية الدموية ونوعية الدم. لا ينبغي أن تحتوي مشروبات الفاكهة أو الشاي على السكر. ونصح الأخصائي بإضافة الزنجبيل فقط إلى هذه المشروبات.

ما هو تخلط الدم؟

يحدث التخثر الوريدي العميق (تخثر الأوردة العميقة) عند حدوث جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين. ويمكن أن يسبب التخثر الوريدي العميق ألمًا أو تورمًا في الساق. ويحدث في بعض الأحيان دون أعراض ملحوظة.

يمكن أن يؤدي تجلط الدم في وريد الساق إلى الشعور بألم ودفء ومضض في المنطقة المصابة.

ويمكن أن يحدث التخثر الوريدي العميق إذا كنت مصابًا بحالات مَرَضية معينة متعلقة بجلطات الدم وقد تتكون جلطة في الساقين إذا لم تتحرك لفترة طويلة فمثلا قد لا تتحرك كثيرًا إذا كنت مسافرًا لمسافة طويلة أو إذا كنت ملازمًا للفراش بسبب جراحة أو مرض أو حادث.

قد يعتبر التخثر الوريدي العميق حالة خطيرة نظرًا لأن الجلطات الدموية في الأوردة قد تسري إلى أماكن أخرى، ومن ثم تنتقل عبر مجرى الدم وتلتصق بالرئتين وتعوق تدفق الدم (الانصمام الرئوي) وعند حدوث التخثر الوريدي العميق والانصمام الرئوي معًا، يُسمى ذلك الانصمام الخثاري الوريدي.