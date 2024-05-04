حقيقة أم فوتوشوب.. صورة حليمة بولند خلف القضبان تثير حيرة السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للإعلامية الكويتية حليمة بولند، صورة لها خلف القضبان بعد ساعات قليلة من إلقاء القبض عليها بتهمة الفسق والفجور، وأصدار محكمة الجنايات الكويتية حبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار، وتسببت الصورة في جدل واسع بين المتابعين إذ شكك البعض بكون تعود الصورة لها، بينما قال آخرون إنها حقيقية ومفبركة.

حليمة بولند

صورة حليمة بولند خلف القضبان حقيقة أم فوتوشوب

انتشر مقطع فيديو وصورة عبر مواقع السوشيال ميديا للإعلامية حليمة نولند، من خلف القضبان إلا أن أراء رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفت بين المشكك والمؤكد، وسط تساؤلات إذا كانت حقيقية أو قديمة، أم أنه تمت فبركتها بواسطة برامج تعديل الصور "فوتوشوب"، بينما لم يؤكد أي مصدر أمني أو مصادر مقربة من بولند حقيقة الصورة حتى الآن.

ونشر حساب مي العيدان مقطع الفيديو وعلقت على الفيديو قائلة :" لقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند وإحالتها للسجن المركزي تنفيذا لحكم السجن الصادر بحقها سنتين. . القانون فوق الجميع خاصه بزمن الامير مشعل الاحمد الصباح الله يطول بعمره لكن السوال من الذي قام بتصويرها او كيف وصل الصوره لسوشل ميديا انا انصدمت او ان الصوره قديمة، الله يفك عوقها لانها بالنهايه ام ىان اخطاءت لاحول ولاقوة الا بالله اللهما استرنا فوق الارض وتحت الارض وعند العرض".

حليمة بولند

وسرعان ما انهالت التعليقات على الفيديو والتي جاءت كالأتي، " اعتقد الصوره في برنامج رمضاني مو حقيقيه"، " الصوره تعور القلب الواحد مايرضاها لا عدو ولا صديق الله يفك عوقها"، " طيب فيه من نشر صورتها انتي تنشرينها ليه السجن ابتلاء ف احمدوا ربكم على الستر واستروا فكلنا خطاءون ونتمنى الستر استغفرالله العلي العظيم واتوب اليه والله ماعرفها ولكن كثر الكلام والفضايح حولها ف استتروا يستركم الله"، " الصوره قديمه مشهد تمثيلي"، " صوره مركبه هذه وبعدين انتي منا تدعين له بالفرح ومنا تنشرين القبض عليها والتفاصيل وكل كلامك شماته مافهمنا انتي شو".

القبض على حليمة بولند بتهمة الفسق والفجور

بدأت القصة عندما وجهت محكمة الجنايات الكويتية تهمة إساءة استخدام الهاتف والتحريض على الفسق والفجور، للإعلامية حليمة بولند وذلك بسبب الصور والفيديوهات التي تنشرها عبر حسابتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

حليمة بولند

وقدم شخص مجهول شكوى ضد الإعلامية حليمة بولند مدعيا بأنها تحرض على الفسق والفجور عبر صورها وفيديوهات خاصة بها، فيما أدعت المتهمة ضد هذا الشخص بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب.

وحققت النيابة العامة في الكويت مع المذيعة، وقالت حليمة بولند أثناء التحقيق معها إنها لم تتعمد خدش الحياء من خلال الصور التي نشرتها، واستكملت النيابة التحقيقات معها وظلت تنكر رغبتها في الخروج عن التقاليد الكويتية عن قصد.