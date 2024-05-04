عفروتو يكشف تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح

كشف مصطفى محمود عفروتو، لاعب النادي الأهلي ودياموند الحالي تفاصيل مكالمته مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، عند انتقاله إلى نادي كاراباج الأذربيجاني.

وقال مصطفى عفروتو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مانويل جوزيه هو أول من قام بتصعيدنا للفريق الأول، ولكن في الولاية الجديدة له طلب أن نغادر النادي على سبيل الإعارة".

وأضاف: "عند عودتي من الاتحاد السكندري، توقف الدوري بعد أزمة بورسعيد، وبعدها تقدم حسام البدري باستقالته، وحينها ارتكبت أكبر خطأ في مسيرتي، بعدما رفضت التواجد مع النادي لمدة موسمين، وانتقلت إلى كاراباج في أذربيجان".

وتابع: "الانتقال لدوري أذربيجان؟ تامر النحاس، وكيل اللاعبين تحدث معي عن عرض من هذا النادي، وذهبت إلى هناك في فترة معايشة خلال معسكرهم في تركيا".

وأكمل: "ظهرت بشكل جيد مع الفريق، وانتقلت إلى النادي، وقمت بالتوقيع معهم لموسمين ونصف الموسم، لكنني شعرت حينها بأنه فريق غير كبير".

وواصل: "ندمت على قرار مغادرة كاراباج، لكن بعدها هذا النادي بدأ في المشاركة في البطولات الأوروبية.. وقعت معهم موسمين ونصف".

وأتم مصطفى عفروتو تصريحاته قائلًا: "محمد صلاح كان في بازل السويسري، واتصل بي عندما انتقلت إلى كاراباج وقال لي انت بتروح حتت غريبة يابني".