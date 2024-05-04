محافظ الإسكندرية يتفقد الأحياء استعداداً لشم النسيم

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية على جميع رؤساء الاحياء لرفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال اعياد القيامة وشم النسيم.

وكلف رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مدار اليوم، والتنسيق مع جميع المديريات لشن حملات مفاجئة على جميع القطاعات لمتابعة استعدادات المحافظة.

قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، بجولة تفقدية موسعة على طول الكورنيش والمتنزهات والميادين العامة، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال أعياد الربيع.

وكلف المحافظ تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية، والتأكد من صلاحية السلع المعروضة لا سيما الأسماك الطازجة والمملحة، والتي يزيد الطلب عليها خلال عيد شم النسيم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو السلع غير المطابقة للمواصفات، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وشدد المحافظ على تكثيف أعمال النظافة على مستوى الأحياء، فضلًا عن الاهتمام بعمل الصيانة الدورية اللازمة لجميع المساجد في أنحاء الإسكندرية، ورفع جميع الإشغالات والتعديات بشكل فوري.

من جانب اخر قام بعث اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والإخوة الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، داعيًا المولى عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بالمزيد من المحبة والإخاء.

وأكد الشريف على العلاقة التي تربط المصريين، مسلمين وأقباط، والتي تعد تجسيدًا حقيقيًا للوحدة الوطنية التي يشتد بها الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات في ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا أن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعًا؛ كي تظل مصر عامرة بالأمن والأمان والاستقرار.