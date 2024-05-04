فيرستابين يفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق السرعة بجائزة ميامي

نجح الهولندي ماكس فيرستابين بطل العالم لسباقات الفورميلا وان في الفوز بالمركز الأول في التجارب التأهيلية لسباق السرعة لجائزة ميامي الكبرى والذي أقيم مساء الجمعة .

وتصدر ماكس فيرستابين التجارب التأهيلية بعدما حقق في الجزء الثالث من التجارب التأهيلية زمن قدره ١.٢٧.٦٤١بينما جاء في المركز الثاني سائق فيراري شارل ليكليرك وفي المركز الثالث سائق ريدبول سيرجيو بيريز .

وكان الهولندي ماكس فيرستابين متأخرا في الجزء الاول والثاني من التجارب التأهيلية لسباق السرعة التي تصدرها في الجزء الثاني سائق مكلارين لاندو نوريس الا ان في الجزء الثالث نجح فيرستابين في استعادة مكانته .

وكان فيرستابين قد سجل افضل رقم مساء الجمعة في التجارب الحرة لجائزة ميامي الكبرى .

التجارب التأهيلية لسباق السرعة شهدت مفاجأة كبيرة وهي خروج سائقي مرسيدس جورج راسيل و لويس هاميلتون من المراكز العشر الاولى وعدم وصولهما إلى المرحلة الثالثة والاخيرة من التجارب التأهيلية وهي نتيجة كارثية لفريق مرسيدس بكل تأكيد و تؤكد على الحالة السيئة التي يمر بها الفريق العريق في الموسم الحالي.

يذكر ان مساء السبت سيشهد التجارب التأهيلية للسباق الرئيسي في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة ثم نهائي سباق السرعة في تمام الحادية عشرة والنصف قبل ان يقام سباق جائزة ميامي الكبرى مساء الاحد .

المعروف ان سباقات السرعة هو سباق يقام بين السائقين في اليوم الذي يسبق السباق الرئيسي واقيمت منه جولة واحدة في جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي وفاز به الهولندي ماكس فيرستابين .