فوزي لقجع يرد على اتهامات اختيار حكام المغرب .. ويكشف أزمة التحكيم الإفريقي

أكد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وعضو تنفيذية الفيفا عدم تدخله مطلقا في تعيينات الحكام لمباريات الأندية المغربية على مستوى بطولات الأندية أو المنتخب المغربي عبر البطولات القارية عبر نفوذه في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وقال فوزي لقجع عبر برنامج لقاء خاص المذاع عبر تلفزيون وراديو أون سبورت مع الإعلامي محمد الليثي: منذ أن بدأت مسيرتي كرئيس للجامعة الوطنية المغربية لكرة القدم قبل 8 سنوات لم يحدث وتحدثت يوما في الكاف عن تعيين حكم لإدارة مباراة بشأن نادي أو المنتخب المغربي.

وتابع فوزي لقجع : لو كنت مسئولا عن تعيين الحكام لكان النادي الذي أنتمي له نهضة البركان حصد كل البطولات الكبرى في القارة السمراء وكذلك فاز منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأضاف فوزي لقجع: منتخب المغرب تعرض لظلم تحكيمي في مباريات، وكذلك الأندية المغربية تعرضت لأخطاء في مباريات خاضتها في بطولات الأندية فأين إذن التدخل في عمل الحكام وتعيين حكام بأعينها في

وواصل فوزي لقجع : الأخطاء التي تحدث في مباريات كرة القدم الإفريقية واردة وللعلم طوال عمل لجنة الحكام منذ تأسيس الكاف لم يحدث أن كان هناك مسؤولا مغربيا واحدا.

وأتم فوزي لقجع: الراحل بلقولة الحكم المغربي الكبير وصل لقمة الهرم التحكيمي في العالم ولكنه لم يحصل على منصب في الكاف لإدارة التحكيم القاري.

وكان فوزي لقجع تطرق في ملفات أخرى إلى علاقته بالكرة المصرية قائلا: العلاقة القوية بين مصر والمغرب معروفة للجميع، نشعر دائما إننا في بلدنا الثاني حينما نكون في مصر أو نتحدث للجماهير المصرية.

وتحدث فوزي لقجع عن التعاون بين المغرب ومصر قائلا: قبل كأس الأمم الأفريقية 2019 تحدثت مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري وقتها وأكدت له دعم المغرب الكامل لمصر في حال تقدمها لاستضافة كأس الأمم الأفريقية وقتها وبالفعل كنا أول الداعمين للملف المصري الذي نال شرف التنظيم واستضافة الحدث.