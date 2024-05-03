15 وصية للوقاية من الخرف.. طبيبة قلب توضح

حددت طبيبة القلب ديانا نوفيكوفا طرقًا فعالة للوقاية من الخرف، ويصبح الخرف تحديًا ليس فقط للشخص المريض، ولكن أيضًا لأقاربه ومن أجل تقليل مخاطر حدوثه، وفقا للأخصائية، من الضروري البدء في تعديل مكثف لعوامل الخطر في أقرب وقت ممكن.

يستخدم مصطلح الخرف لوصف مجموعة من الأعراض التي تصيب قدرات الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية، وقد تؤثر أعراض الخَرَف على الحياة اليومية للأشخاص المصابين به ويشار إلى أن الإصابة بالخَرَف لا تحدث بسبب مرض واحد بعينه، بل نتيجة للإصابة بعدة أمراض.

ويكون فقدان الذاكرة من أعراض الخرف عادةً وهو في الغالب أحد الأعراض المبكرة للإصابة بهذا المرض ولكن فقدان الذاكرة وحده لا يعني أنك مصاب بالخرف، إذ قد تختلف الأسباب التي تؤدي إلى فقدان الذاكرة.

ويعد داء الزهايمر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف لدى كبار السن، إلا أنه توجد أسباب أخرى للإصابة بالخرف، وهناك بعض أعراض الخرف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.

نصائح للخرف

1- تحرك: سيؤدي النشاط البدني المعتدل لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا إلى تحسين الوظيفة الإدراكية.

2- الدراسة: كلما ارتفع المستوى التعليمي، ارتفع الاحتياطي المعرفي، مما يعني انخفاض خطر الإصابة بالخرف.

3- التواصل: من الضروري توسيع دائرة جهات الاتصال الاجتماعية الخاصة بك.

4- مراقبة ضغط الدم: إن التحكم في ضغط الدم في منتصف العمر يقلل من خطر التدهور المعرفي.

5- تناول الطعام بشكل صحيح: يعتبر نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي هو الأكثر فعالية، حيث يتم التركيز بشكل أساسي على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة النباتية وزيت الزيتون، بالإضافة إلى إضافة معتدلة للأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقهوة والحد من اللحوم.

6- السيطرة على الكولسترول: يعتبر ارتفاع الكولسترول من أهم “مسببات” الخرف.

7- راقب وزنك: يزداد خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن ونقص الوزن.

8- التوقف عن التدخين والكحول.

9- مراقبة مستويات السكر في الدم.

10- علاج الصدغ وانقطاع التنفس.

11- علاج الرجفان الأذيني.

12- استخدم أدوات السمع إذا لزم الأمر.

13- علاج الاكتئاب.

14- قلل من الوقت الذي تقضيه أمام التلفاز.

15- الحرص على النوم المناسب.