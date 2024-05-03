روديجر يبحث عن اللقب المفقود مع ريال مدريد

يقترب ريال مدريد الإسباني من تحقيق حلم طال انتظاره للاعبه الألماني أنطونيو روديجر، بإكمال الجزء الناقص في مسيرته الحافلة.

بدأ روديجر مسيرته كلاعب كرة قدم قبل حوالي 15 عامًا، في ألمانيا وانتقل بين عدة بلدان.

ولعب صاحب الـ 31 عامًا، لأندية شتوتجارت الألماني وروما الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، قبل الانضمام إلى ريال مدريد في صيف 2022.

وخلال مسيرته، لم يحقق روديجر أي لقب دوري محلي في أي من البلدان التي لعب فيها.

في الموسم الحالي، يبدو أنه قريب من الفوز بلقب الدوري الإسباني، في موسمه الثاني كلاعب لريال مدريد.

روديجر

كم نقطة يحتاجها الريال لحسم الدوري؟

ريال مدريد يتصدر حاليا ترتيب الدوري الإسباني برصيد 84 نقطة، بفارق 11 نقطة أمام غريمه برشلونة صاحب المركز الثاني، وتتبقى 5 جولات حتى نهاية الموسم من الليجا.

ووفقا للوائح الدوري الإسباني، ففي حالة تساوي فريقين في عدد النقاط، يتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف، ثم عدد الأهداف المسجلة لكل فريق.

ويتفوق الريال على برشلونة في المواجهات المباشرة بينهما في الدوري هذا الموسم، في ظل فوزه في كلتا مباراتي الدور الأول والثاني.

وبهذا فإن ريال مدريد يحتاج لحصد 4 نقاط في مبارياته الـ5 المتبقية بالنسخة الحالية من الدوري الإسباني لكي يتوج بطلا، حيث أن أقصى رصيد يمكن أن يصل له البارسا هو 88 نقطة.

حقق روديجر 10 ألقاب في مسيرته، بواقع 9 ألقاب مع الأندية، ولقب وحيد مع المنتخب الألماني.

وتوج روديجر بـ5 ألقاب مع تشيلسي (2017-2022)، فيما حصل على 4 ألقاب بقميص ريال مدريد (2022- حتى الآن).