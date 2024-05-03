التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم السبت ٢٧ إبريل حتى الخميس ٢ مايو ٢٠٢٤.

ويتضمن تقرير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنشطة وفعاليات الوزارة خلال هذا الأسبوع.

وزير التربية والتعليم يتفقد نعرض التعليم الفني

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برفقة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بافتتاح وتفقد معرض مخرجات ونواتج التعلم لطلاب التعليم الفني بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بإدارة شرق طنطا التعليمية، كما تفقدا موقع المدرسة الرسمية الحكومية الدولية (تحت الإنشاء) بمجمع الجلاء التعليمي بطنطا.

ويشارك في المعرض عدد ٣٢ مدرسة بالأقسام (زراعي وفندقي وصناعى)، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة للطلاب، من مأكولات وحلويات والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس الجاهزة والتريكو، والتطريز والمفروشات، والسجاد، واللوحات الفنية، والمنتجات الزراعية مثل الألبان ومشتقاتها والمربات والعصائر والمخللات والخضروات، للبيع بأسعار رمزية تقارب سعر التكلفة.

اجتناع وزير التربية والتعليم مع قيادات الغربية

في إطار زيارته لمحافظة الغربية، عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية اجتماعًا، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة الاستعدادات لامتحانات العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ واستعراض الآليات المنظمة لها.

واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، القرارات والتوجيهات التي أصدرها خلال الفترة الماضية بهدف تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة لأبنائنا الطلاب، ولتمكين الطلاب من تحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية، والمتمثلة في تنظيم مراجعات نهائية مجانية لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة تتم من خلال تشكيل فرق من المعلمين المتميزين والمشهود لهم بالكفاءة للقيام بتدريس هذه المراجعات، وذلك بحد أقصى (3) مقار في كل إدارة تعليمية، وقيام موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية تحت إشراف موجهى المواد الدراسية بالمديريات التعليمية لتدريب الطلاب عليها أثناء المراجعات، بالإضافة إلى وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية.

وشدد الدكتور رضا حجازي على أهمية التعاون مع المحافظة في توفير كافة العوامل وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات النهائية، وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

بطولة الجمهورية لألعاب القوى

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظمت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، بطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس (بنات) للمراحل التعليمية الثلاثة "الابتدائية، والإعدادية، والثانوية"، والتى أقيمت باستاد الإسكندرية الدولي.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية أن مشاركة الطلاب فى البطولات الرياضية تهدف إلى إعداد أبطال في مختلف الرياضات؛ لتمثيل مصر في المحافل الدولية، كما تقوم على تنمية مواهب الطلاب، وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، ونشر الوعي والثقافة الرياضية المفيدة بين الطلاب، بالإضافة إلى العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية، ورفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للطلاب.

افتتاح أكاديمية السويدي

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكاديمية السويدي وبنك التعمير والإسكان الفنية بمدينة السادات الصناعية، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس أمناء مؤسسة السويدي الكتريك، والأستاذ حسن إسماعيل غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان.

وفى مستهل كلمته، أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة في الافتتاح الرسمي لأكاديمية السويدي الفنية بمدينة السادات، مؤكدًا على أن النقلة النوعية التي يشهدها التعليم المصري على وجه العموم، والتعليم الفني والمهني على وجه الخصوص يعكس الإرادة الفاعلة من جانب القيادة السياسية التي تؤكد دائمًا على التعليم الفني والإبداع، وفي هذا الإطار تسعى الوزارة لتطوير التعليم الفني لما له من تأثير وعلاقة قوية بالاقتصاد، مشيرًا إلى أن مصر حباها الله بأن الشباب يمثل نسبة كبيرة من السكان مقارنة بالدول المجاورة والذي يعد مكسبًا استراتيجيًا.

وقال الوزير إن الصورة الذهنية عن التعليم الفني تغيرت وهناك مؤشرات على ذلك، ومنها زيادة الإقبال على عدد من نماذج مدارس التعليم الفني بمجاميع أكبر من التعليم العام، كما أن طلابه محجوزون للعمل قبل تخرجهم، فضلًا عن أن المسار مفتوح أمامهم لدخول الجامعات التكنولوجية بدون معادلة.

وزير التربية والتعليم يفتتح ورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة المعرض السنوى وورش عمل طلاب مدارس التعليم الفنى بالقاهرة تحت عنوان "ابدع واصنع"، والذى يتضمن مشروعات وأعمال الطلاب خلال العام الدراسى ٢٠٢٤، وذلك بمدرسة تكنولوجيا الصيانة الفنية المتقدمة بمدينة نصر.

وقد قام الوزير والمحافظ بتفقد عدد من ورش العمل المتعلقة بالحاسب الآلي، والمشروعات التجارية "الطباعة والنسيج، والفخار، الزخرفة" ومشروع التخرج من الهيئة العربية للتصنيع، وورش ترميم الآثار، وورشة أعمال الخرسانة، وورشة الأعمال الصحية، وورشة البياض، وورشة الصياغة والمعادن، وورشة خراطة، وورشة تطعيم الخشب، وورشة سيارات، بالإضافة إلى ورشة عمل تعليم مزدوج بشركة تويوتا مصر .

كما تفقدا عددًا من معروضات الصناعة الخشبية، والإنتاج الزراعي، والأقسام الكهربائية، والإلكترونية، وأقسام التبريد والتكييف، وأقسام النسيج، وأقسام ريادة الأعمال، والأقسام الزخرفية، والمعادن الزخرفية، والأقسام الميكانيكية، وأقسام الملابس الجاهزة، والمدارس الفندقية، ومعروضات التربية الخاصة.

في إطار حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على المتابعة المستمرة لكافة المستجدات المتعلقة بمسابقة "30 ألف معلم- الدفعة الأولى"، أكدت الوزارة أنه تم التنسيق مع الجهة المعنية لإجراء إعادة اجتياز التدريبات للمعلمين والمعلمات ممن قاموا بتقديم التظلمات إلى المديريات التعليمية.

وتنوه وزارة التربية والتعليم إلى ضرورة قيام المعلمين والمعلمات الذي تقدموا بالتظلمات بالتسجيل من خلال الموقع التالي: http://miltraining.mod.gov.eg



تنظيم بطولة الجمهورية

تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفى ضوء توجيهاته بالاهتمام بالأنشطة الرياضية واكتشاف الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، قامت الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم عدد من البطولات في مختلف الأنشطة الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية.

وأقيمت اليوم ختام فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس "للهوكي" للمرحلة الثانوية بنين ٢٠٢٤، والتي نظمتها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، من خلال الإدارة العامة للتربية الرياضية، وذلك بنادي الشرقية الرياضي بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تعزيز تعليم النشء البرمجة

فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية تعزيز تعليم النشء البرمجة وعلوم البيانات، استقبل الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لبحث تطوير المنظومة التعليمية من خلال استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مراجعة وتطوير مناهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT، المطبقة بداية من الصف الرابع الابتدائى فى ضوء إعداد الطلاب للمستقبل والتوجيهات الرئاسية، وليتم تطعيمها بالبرمجة وعلوم البيانات.

إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة تحميل ورفع ملفات تقييم الأداء ملفات الأنشطة على منصة أبناؤنا في الخارج ( 2023-2024)، وذلك في إطار التجهيزات لعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب أبناؤنا في الخارج، لصفوف مرحلة رياض الأطفال (الصف الأول والصف الثاني)، والمرحلة الابتدائية (الصف الأول والثاني والثالث).