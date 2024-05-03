اقرأ غدًا بالوفد.. الدكتور عبدالسند يمامة: اتحاد القبائل تجمع شعبي لمواجهة التحديات الجسام

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا السبت، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "الدكتور عبدالسند يمامة: اتحاد القبائل تجمع شعبي لمواجهة التحديات الجسام".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد في تصريحات صحفية: اتحاد القبائل تجمع شعبي لمواجهة التحديات الجسام

عشرات الملايين من أبناء القبائل يقفون صفًا واحدًا مع الدولة الوطنية

تاريخ القبائل وطني ابتداء من طرد الاحتلال وتطهير البلاد من الإرهاب

مشاركة واسعة مع الدولة في كل أعمال تنمية أرض الفيروز

مدينة "السيسي" الجديدة تؤكد أنه لا تفريط في ذرة رمل من سيناء

مصر تواصل الجهود الشاقة لوقف الحرب الإسرائيلية

الثلاثاء.. تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء

اليوم.. الكنائس تحتفل بعيد القيامة المجيد والبابا تواضروس يرأس قداسا بـ "كاتدرائية" العباسية

أحدث زلات الرئيس الأمريكي.. "بايدن" يتهم روسيا والصين والهند واليابان بكراهية المهاجرين