«أرامكو» السعودية تضخ 10 مليارات دولار بقطاع الطاقة بجنوب أفريقيا

إنجاز 75% من مشروع توسعة الربط الكهربائى الخليجى مع الكويت

كشف الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، عن بلوغ نسبة الإنجاز الفعلية فى مشروع توسعة الربط الكهربائى الخليجى مع الكويت نحو 75%، وأنه من المتوقع إتمام المشروع خلال ديسمبر المقبل.

وأكد الصندوق فى بيان صحفى أن مشروع الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى والكويت من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التى أقرّها المجلس لتخفيض الاحتياطى الكهربائى المطلوب فى الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة فى حالات الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

وأوضح أن تنفيذ هذا المشروع يأتى ضمن مشروعات توسعة الربط الخليجى عبر إنشاء محطة الوفرة التى ستربط شبكة هيئة الربط الكهربائى الخليجى بشبكة الكويت عن طريق 4 دوائر جهد 400 كيلو فولت، مبيناً أن إجمالى تكلفة المشروع تبلغ نحو 270 مليون دولار.

وأضاف أن مشروع توسعة الربط الكهربائى الخليجى مع الكويت سيتضمن استمرارية استدامة أمن الطاقة الكهربائية فى كل الأوقات، واشار إلى أن الكويت ستكون أكبر المستفيدين من المشروع الذى سيرفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء فى الدولة إلى نحو 3500 ميجاوات.

واوضح أن المشروع يتكون من خط هوائى مزدوج الدائرة بجهد 400 كيلو فولت من محطة الفاضلى بالسعودية إلى «الوفرة» بطول 300 كيلومتر، إضافة إلى تحويل الخط القائم (مزدوج الدائرة) بين «الفاضلى» ومحطة الزور الكويتية من خلال إنشاء خط هوائى مزدوج الدائرة جهد 400 كيلو فولت بطول 25 كيلومتراً.

وقال الصندوق إن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلى بإضافة قواطع كهربائية لربطه مع «الوفرة» بالإضافة إلى مد خطوط هوائية من الأخيرة إلى محطتى (صباح 3) و(صباح 4) استكمالاً للربط الكهربائى مع شبكة الكويت.

وفى سياق متصل توقع وزير الكهرباء فى جنوب أفريقيا كجوسينشو راموكجوبا أن تضخ شركة «أرامكو السعودية» 10 مليارات دولار للاستثمار فى قطاع البتروكيمياويات فى بلاده قريباً، مع توقعات بأن تعلن شركة «أكوا باور» عن المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، لتضاف إلى الاستثمارات الموجودة لشركة «معادن» السعودية.

وقال «راموكجوبا» على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى الرياض، إن السعودية «تعد أكبر مستثمر خليجى فى قطاع الطاقة المتجددة فى البلاد»، متوقعاً أن تعلن «أكوا باور» السعودية عن المزيد من الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة، وعن استثمار شركة «أرامكو السعودية» بما قيمته 10 مليارات دولار أخرى فى قطاع البتروكيمياويات، بالإضافة إلى استثمار «معادن» الأخير فى قطاع الكيميائيات فى مشروع المبيعات، والتسويق، والدعم.

وتعد السعودية أكبر مستثمر فى قطاع الطاقة المتجددة فى جنوب أفريقيا، وتلعب شركة «أكوا باور» دوراً رائداً فى هذا المجال. وقد أعلنت الشركة فى ديسمبر الماضى توقيع اتفاقية شراء الطاقة لـ«مشروع أكوا باور داو»، الذى يُعد محطة هجينة قابلة للتوزيع بقدرة 150 ميجاوات، والبالغ حجم استثماراته 800 مليون دولار، كما أنجزت مشروع «أكوا باور سولافريكا بوكبورت» للطاقة الشمسية المركزة، ومشروع محطة «ريدستون» للطاقة الشمسية المركزة، وغيرها.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا زار السعودية فى العام 2022، واستقبله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وشهدا معاً على توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.