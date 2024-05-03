بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لدعم اللاجئين ومؤسسة مصر الخير لتعزيز الدعم الإنساني

توجهًا نحو تعزيز جهود الدعم والمساعدة للمجتمعات النازحة واللاجئين في مصر، تم توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد المصري لدعم اللاجئين ومؤسسة مصر الخير.

وقد شهدت مراسم التوقيع حضور كبار المسؤولين من الجانبين، حيث أكد كل من سالي عاطف، رئيس الاتحاد المصري لدعم اللاجئين، ومحمد ممدوح، رئيس قطاع تطوير الجمعيات بمؤسسة مصر الخير، على أهمية التعاون المشترك لتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين شركاء العمل الأهلي لخدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، وتقديم الدعم اللازم للمجتمعات الأشد تأثرًا بالأزمات الإنسانية.

وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتوقيع هذا البروتوكول الذي يعكس التزامهما المشترك بتقديم الدعم والمساعدة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، مؤكدين استمرارية التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الإنسانية المشتركة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز الجهود الرامية لتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين والمتضررين في كافة ربوع مصر، وتحسين ظروف حياتهم وتوفير الفرص الضرورية للتنمية والاستقرار.