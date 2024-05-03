انطلاق المرحلة الثانية لمسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم بجنوب سيناء

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا لمناقشة مزيد من أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء.

وخلال الاجتماع هنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بالنجاح المبهر الذي حققته مسابقة النوابغ الدولية للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء في مرحلتها الأولى، والتي عُقدت بمدينة شرم الشيخ يومي 20 و 21 أبريل 2024م، واتفق وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء على انطلاق المرحلة الثانية الدولية لمسابقة النوابغ للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية بجنوب سيناء يوم الخميس 25 يوليو 2024م بمدينة شرم الشيخ، وتتضمن المسابقة زيارة جبل التجلي بسانت كاترين وجولات سياحية متعددة.

من جانب آخر ناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء التعاون المشترك في إحلال وتجديد عدد من المساجد بمحافظة جنوب سيناء، حيث تم عرض خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية بمدينة طورسيناء، وجار إنهاء إجراءات العمل به.

حضر اللقاء اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ للشؤون الدينية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور أسامة فخري الجندي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ السيد غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، ومحمد القاضي المخرج بالتليفزيون المصري.