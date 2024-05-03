افتتاح مسجد محمد فريد خميس بالعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية

شارك اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الجمعة 3/ 5/ 2024م في افتتاح مسجد محمد فريد خميس بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، واللواء وائل صابر المستشار العسكري لمحافظة الشرقية.

كما حضر المهندس سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والسيد أيمن رضا أمين عام جمعية مستثمرين بالعاشر من رمضان ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، و السيده ياسمين محمد فريد خميس رئيس مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون، والسيده فريدة محمد فريد خميس، والشيخ إسماعيل الراوي المستشار الديني لمحافظ جنوب سيناء، وجمع غفير من قيادات مستثمري العاشر، والقيادات الشعبية والتنفيذية بمحافظة الشرقية، وجمع غفير من المصلين.

حيث أدى خطبة الجمعة الدكتورمحمد إبراهيم حامد إبراهيم وكيل مديرية أوقاف الشرقية والتي جاءت بعنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما".