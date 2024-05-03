أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش في الدوري الاسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة منافسة قادش ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.



وشهدت قائمة الميرنجي عودة كورتوا حارس الفريق بعد غيابه بسبب الإصابة.

قائمة ريال مدريد لمواجهة قادش

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندري لونين، كيبا.

في خط الدفاع: داني كارفخال، ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنتوني روديجر، فيرلاند ميندي.

في خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس وأردا جولر.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو وإبراهيم دياز.