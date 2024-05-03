قررت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية حبس بائع خضروات هشم رأس عامل بسكين، في قرية بطرة مركز طلخا 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب ضبطه علي يد رجال المباحث.

حبس بائع خضروات هشم رأس عامل في الدقهلية

وتبين أن العامل أصيب بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي، وتم نقله المصاب إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج وضبط المتهم والأداة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو "محمود..ح"، 20 عاما، عامل مقيم قرية بطرة دائرة المركز مصابا بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ واسترواح هوائي "ادعاء تعد من آخرين " ولا يمكن استجوابه.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، وبسؤال شقيقه "إبراهيم.ش.ح"، 26 عاما،عامل ومقيم بذات القرية، اتهم المدعو "محمد.أ.م"، 29 عاما، بائع خضروات ومقيم بذات القرية بالتعدي على شقيقه بآلة حادة "سكين" وإحداث مابه من إصابات لوجود خلافات مالية بينهما.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

محضر بالواقعة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات

ومن جهة اخر امرت نيابة مدينة نصر ، بالتحفظ على المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار كمصنع لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.



التحفظ علي المضبوطات التي عثر عليها بداخل شقة تدار لتصنيع الإستروكس في مدينة نصر.



وتبين من التحريات قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى مجال تصنيع مادة الإستروكس المخدر والإتجار بها متخذًا من شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامى.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه وبحوزته (فرد خرطوش - عدد من الطلقات النارية - كمية من الإستروكس المخدر وزنت ٢٥ كيلو جرام - كمية من البودر الخام المخدر وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - ميزان حساس - أدوات التصنيع).