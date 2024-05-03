حملة تفتيشبة مكبرة على المنشآت التجارية بالمنصورة

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب اليوم حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية الصحة، والطب البيطرى، وقد استهدفت الحملة المنشآت التجارية بمنطقة شارع الجمهورية بالمنصورة .

و تكثف رئاسة حى غرب المنصورة حملاتها الرقابية على المحال التجارية إستعدادت إستقبال شم النسيم.

فيما أشار أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب على تكثيف الحملات يومياً علي كافة المحلات والمنافذ للتأكد من الالتزام بوضع قائمة بالاسعار وعدم المغالاة وحجب السلع عن المواطنين واحتكارها ، لردع من تسول له نفسه التلاعب بحياة وارواح المواطنين. وذلك طبقاً للقانون والتعليمات وتوجيهات المحافظ.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين وعدم المغالاة في الأسعار لتخفيف العبئ عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم باسعار مناسبه ، وضرورة الاعلان عن الاسعار في جميع المنافذ والمحلات التجارية .