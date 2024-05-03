طلاب كلية الطب البشري بجامعة سوهاج في زيارة لدار أيتام الجمعية النسائية

زار طلاب كلية الطب البشري بجامعة سوهاج دار أيتام الجمعية النسائية لتحسين الصحة داخل المحافظة لإدخال البهجة ولحظات من السرور ومشاركة الأطفال يومهم بفرحة وابتسامة.





وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة على دور الجامعة وإيمانها بمسئوليتها الإجتماعية والخدمية وحرصها على المشاركة والدعم النفسي والمعنوي لأبناء دار رعاية الأيتام، وتوفير ما يمكن من متطلبات واحتياجات عينية ليهم، موضحاً أن هذه الزيارة استكمالاً لعدد من الزيارات التي يتم تنظيمها لدور الايتام خلال الفترة القادمة .





وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان الكلية تنظم هذه الزيارات بهدف تعميق ثقافة العمل التطوعي للطلاب وتنمية الوعي بالخدمة المجتمعية والاندماج مع كافة شرائح وفئات المجتمعية، حيث تم ادخال الفرحة و توزيع بعض الهدايا العينية على الأطفال الموجودين بالدار، ورسم البسمة على وجوهم.





وأضاف كلاً من الدكتور الشاذلي صالح والدكتور محمد نصر الدين ثابت وكلاء الكلية ان الزيارة تأتي في إطار تفعيل دور الكلية المجتمعي بينها وبين المجتمع الخارجي بمختلف مؤسساته، وجاءت بمشاركة ١٥ طالبا وطالبة من طلاب الكلية، حيث قاموا بتنظيم أنشطة ممتعة للأطفال مثل الألعاب والمسابقات والتلوين والرسم، وتقديم الألعاب والهدايا.





وقالت إيمان الفولي مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية انه تم تنظيم تلك الزيارة بالتعاون مع إتحاد طلاب الكلية، حيث تأتي تلك الزيارة ضمن خطة انشطة رعاية الشباب بالكلية التي تحرص الكلية علي تنظيمها كل عام.





وفي سياق متصل أطلقت جامعة سوهاج أولى قوافلها التوعوية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وذلك لمراكز وقرى ونجوع المحافظة، في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة، حيث نفذت اولي القوافل بقرية الغريزات بمركز المراغة شمال محافظة سوهاج .





وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان الجامعة تهتم بشكل كبير بتناول القضايا المجتمعية، وكذلك التحديات التي تقابل الشباب الجامعي بهدف الارتقاء بمداركهم وفهمهم السليم لكافة الموضوعات، موضحاً اهمية التوعية بتلك الظاهرة التي باتت من القضايا الشائكة وتحدياً اما أهداف الإصلاح والتنمية و مكتسبات الوطن ومقدراته.





وأضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان الدولة تبذل مجهودات واسعة لمعالجة أسباب هذه الظاهرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، وذلك عن طريق المبادرات الرئاسية وتتفيذ الخطط التنموية الشاملة والواسعة النطاق، موضحاً ان قطاع خدمة المجتمع ينفذ سلسله من الندوات والقوافل التوعوية بهذه الظاهرة بهدف مكافحتها والقضاء عليها .





واشار الدكتور عماد صموئيل وهبة وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى انه تم تنفيذ القافلة بالتعاون مع ثلاث كليات وهم

كلية التربية، الآداب والحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تم خلالها اللقاء مع أهالي قرية الغريزات ومعلميها وطلاب مدارسها، وتم التوجيه بضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر. وأهمية دور المؤسسات التعليمية في دعم جهود الدولة في موجهة هذه الظاهرة من خلال الأنشطة التعليمية والمناهج الدراسية والفعاليات المدرسية المختلفة.





واستعرض كلاً من الدكتور أحمد عبد الحكيم وكيل كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي و الدكتورة هبة عبد المعتمد المدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب أهمية دور الأسرة والمدرسة في تنشئة الأطفال والشباب علي احترام القوانين وعدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، وأسباب الظاهرة وأضرارها وكيفية مواجهتها في المجتمع المصري.