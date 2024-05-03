فتاة تنهى حياتها شنقا في أسوان

أقدمت فتاة بمنطقة خور عواضة بمدينة أسوان على إنهاء حياته بعد أن قامت بشنق نفسها، مساء اليوم، وذلك داخل منزلها، توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة قسم ثانى إخطارًا يفيد العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها بمنطقة خور عواضة التابعة لدائرة المركز.

فتاة تنهي حياتها شنقا بأسوان

وعلى الفور انتقل رجال المباحث برئاسة مصطفى همام رئيس مباحث قسم ثانى والنقيب احمد عبدالقادر معاون أول إلى مكان الواقعة لمعاينة الجثة والتحرى وتبين بالفحص أن الفتاة تدعى "فوزية ع ع " وتبلغ من العمر 18 سنة، أقدمت على إنهاء حياتها داخل منزلها شنقاً، وذلك لمرورها بحالة نفسية.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، ولاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلى للوفاة واستخرج تصريح الدفن لتسليمها إلى أهلها وذويها.



وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها.