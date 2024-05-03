مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها استعداداً لشم النسيم

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل اوزارة الصحة بالدقهلية ان إدارة مراقبة الأغذية كثفت حملاتها التفتيشية خلال هذا الأسبوع وذلك استعداداً لأعياد شم النسيم

وأوضح وكيل اوزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تضمنت المرور على 45 منشأة محال بيع وتجهيز الأسماك المملحة والباعة المتجولين بالميادين، وتبين أن 13 منها دون ترخيص

وأضاف وكيل اوزارة الصحة بالدقهلية أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 28 محضراً و سحب 9 عينات للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما جرى إعدام 158 كيلو من أسماك وأغذية فاسدة

وأكد وكيل اوزارة الصحة بالدقهلية ، على استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.