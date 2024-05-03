إزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة إبني بيتك بمدينة سوهاج الجديدة

نفذت إدارة التنمية والأمن بجهاز مدينة سوهاج الجديدة إزالة لبناء مخالف بمنطقة ابنى بيتك المرحله الأولى تم ضبط القطعة رقم ( 140 أ ) وعلى الفور تم إزالة المخالفة في المهد وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على عدد من معدات وأدوات المقاول المستخدمة فى المخالفة عبارة عن ( الخشب - الخلاطة - تروسيكل - باقي المعدات ) داخل الجهاز وجرى كما انه تم عمل محضر للمقاول بمعرفة شرطة التعمير .

ويهيب جهاز مدينة سوهاج الجديدة بالمواطنين عدم البناء المخالف علما بأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وتم تحرير محاضر لها وسيتم إزالتها قريبا وان جميع المخالفات التي تتم يتم رصدها أولا بأول واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإزالتها وكذلك إثبات عدم ارتكابها قبل صدور قانون التصالح حتى لا يكون هناك مجال للتلاعب .





جدير بالذكر أن جميع القطع المخالفة تم وقف التعامل عليها بجهاز المدينة ولن يتم السماح لها بأي إجراءات داخل الجهاز سواء توصيل مرافق مياه وكهرباء أو تنازل.