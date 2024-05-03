تحرير 2582 محضراً خلال الحملات التموينية المفاجئة على الأنشطة التجارية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة لضبط الأسواق من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والأنشطة التجارية، لحماية حقوق المواطن، وضبط الأسواق، واتخاذ ما يلزم قانونا تجاه غير الملتزمين.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، أن المديرية مستمرة بتوجيه ضربات متلاحقة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق، والتصدي لعمليات تهريب السلع وتخزينها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، وضبط المتلاعبين في أسعار السلع المدعمة والمتاجرين بالسلع الفاسدة منتهية الصلاحية.

وخلال شهر أبريل الماضي، أشارت وكيلة وزارة التموين بأنه تم شن عدد من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية، لأحكام الرقابة على حركه البيع والشراء بنطاق المحافظة، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 2582 محضراً منها 2104 محضراً ضد المخابز البلدية والسياحية المخالفة، لوجود مخالفات ما بين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات والإشتراطات الصحية، ومخابز تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، و 478 محضراً فى حملات رقابية على الأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لوجود مخالفات ما بين عدم الإعلان عن سعر المنتجات المعروضة وعدم صلاحية السلع للإستخدام الآدمي، ومحاضر ضد أصحاب منشآت تعمل بدون ترخيص ومحاضر غش تجاري، وضد تجار تموينين مخالفين.

وأضافت وكيلة الوزارة أنه تم ضبط سلع غذائية منها 7 طن دقيق و 10طن قمح وقبل تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء بنطاق المحافظة، كما تم ضبط سلع استهلاكية بعضها مجهولة المصدر والأخرى منتهية الصلاحيه، منها 3 أطنان علف حيواني، و100 شيكارة سماد اليوريا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن إنزال مليون أُصبعية أسماك ما بين ( ٥٠٠ ألف أصبعيات سمك بلطي نيلى و ٥٠٠ ألف أصبعيات سمك مبروك) تم إستزراعها، بالتعاون مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك التابعة لرئاسة مجلس الوزراء فى منطقتي بحر فاقوس وبحر أبو الأخضر بالمحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو العمل على تطوير وتنمية المسطحات المائية بنطاق مراكز المحافظة، وذلك لتوفير الأسماك بكميات كبيرة، لدعم مهنة الصيد وتوفير فرص عمل للصيادين ، وخلق فرص عمل جديدة من الصناعات التكميلية القائمة على مهنة الصيد.

أوضح المحافظ أن المحافظة تولي إهتماماً بالغاً بتنمية الثروة السمكية، بما في ذلك التنسيق مع جهازحماية وتنمية البحيرات ومصايد الأسماك والمفرخات(مفرخ صان الحجر، مفرخ العباسة) للإستزراع المستمر طوال العام للأسماك في المسطحات المائية التي تمتلكها المحافظة (بحر مويس، بحر فاقوس، بحر أبو الأخضر) بأطوال تصل إلى ٣٥٠ ألف كم.

وأشار المهندس محمد النساج الخبير الوطني للإستزراع السمكي بالشرقية، أنه قد تم إستلام وإنزال الدفعة الأولى من أسماك البلطي والمبروك بعدد ٥٠٠ ألف أصبعية في بحر فاقوس، وتم الإنزال للجزء الثانى لعدد ٥٠٠ ألف أصبعية ببحر أبو الأخضر من إنتاج مفرخ صان الحجر السمكي - أحد المفرخات السمكية التابعة للجهاز بمحافظة الشرقية.

وأشار إلى أن الشرقية أول محافظة مُدرجة في خطة تنمية المصايد الطبيعية لعام ٢٠٢٤م، وأن خطة التنمية في الوجه البحري مستمرة حتى شهر يونيو المقبل.