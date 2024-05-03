صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد والخطبة عن أمانة العامل (بث مباشر)

حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، نقلًا عن القناة الأولى.

يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وكانت وزارة الأوقاف حددت موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وذلك كالآتى:

خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة الثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة: ما على الحاج قبل سفره

خطبة الجمعة الخامسة: حق الله فى المال