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الجمعة 03 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد والخطبة عن أمانة العامل (بث مباشر)

صلاة الجمعة من مسجد
صلاة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس

 حرصًا من “بوابة الوفد” على تقديم خدمة مميزة لمتابعيها، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة وخطبة الجمعة من مسجد محمد فريد خميس بمحافظة الشرقية، نقلًا عن القناة الأولى.

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صلاة الجمعة من المسجد الحرام في مكة (بث مباشر)

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دار الإفتاء توضح ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة

 يؤدي الأئمة الخطبة تحت عنوان: "أمانة العامل والصانع وإتقانهما"، وهو الموضوع الذي حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق.

خطبة الجمعة لا تزيد على 15 دقيقة:

  شددت على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا، أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة على 15 دقيقة، لتكون ما بين 10 دقائق و15 دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

وكانت وزارة الأوقاف حددت موضوعات خطب شهر مايو 2024م، وذلك كالآتى:

خطبة الجمعة الأولى: أمانة العامل والصانع وجزاؤها

خطبة الجمعة الثانية: التنمر وأثره المدمر للفرد والمجتمع

خطبة الجمعة الثالثة: واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة

خطبة الجمعة الرابعة: ما على الحاج قبل سفره

خطبة الجمعة الخامسة: حق الله فى المال

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