السادي والسيكوباتي والمازوخي.. شخصيات منتشرة في "الدارك ويب"

هسيبه للشارع يربيه.. جميلة خطيرة ثبت خطأها

قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى، إن مرتكبى الجرائم بالطرق الوحشية التى تحدث على الدارك ويب، لديهم اضطراب شديد فى الشخصية، وبالنسبة لجريمة قتل شبرا الخيمة، فإن المتهمين سواء الذى قبض عليه الانتربول فى الكويت، أو المأجور الذى نفذ الجريمة فى شبرا، فكلاهما شخصية سيكوباتية أو حدية تميل للإثارة، ومتغيرة المزاج.

وأوضح فرويز خلال حديثه لـ "الوفد" أن شخصية المتهمين تتسم بالسلبية واللا مبالاة وعدم الاهتمام بنتائج تصرفاتهم، وليس لديهم أى مشاعر أو أحاسيس، وبالتالى ارتكاب الأخطاء بالنسبة لهم شيء عادى، وليس لديهم وازع دينى أو أخلاقى أو سلوكى يمنعهم من فعل الجرائم.

الدكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى

وبالنسبة للمتهم الذى تم القبض عليه فى دولة الكويت، ابن الـ 15 عاما، فهو غالباً ذو شخصية حدية، وهو أداة لمن هو أعلى منه فى الشبكة، ينفذ تعليماتهم، ويتواصل مع المتهم الثانى مرتكب الجريمة فى شبرا الخيمة، والقصة لن تنتهى بعد ترحيل المتهمين إلى مصر فقط لكن حتى تسقط كل عناصر الشبكة.

قاتل مأجور

ورجح دكتور جمال فرويزاستشارى الطب النفسى أن هناك شخصاً آخر حرك المتهم الكويتى، وأعطاه الأموال لكى يبحث عن قاتل مأجور يعمل كأداة لتنفيذ الجرائم المطلوبة.

الدارك ويب

ونوه إلى أن الأهم فى هذه الجرائم بالنسبة للشبكة أن يتم تصويرها بجودة عالية وبالكيفية المطلوبة، من الزعيم أو المشاهدين الفاعلين فى القناة أو الموقع المتخصص على الدارك ويب.

وأضاف أن أغلب زوار الدارك ويب شخصيات مضطربة مثل السادى والسيكوباتى والمازوخى، والشخص السادى هو من يتلذذ بتعذيب الآخرين سواء التعذيب الجسدى أو النفسى أو الجنسى، أما الشخص المازوخى فيتلذذ بإهانة نفسه، والسيكوباتى شخص لا يؤمن بالقيم ولا توجد لديه أخلاقيات ولا سلوكيات، ولا يستطيع إدراك وفهم مشاعر الناس من حوله، ولا يبدى الرحمة، وبهم سلبيهة ولا مبالاة يرفعون دائماً شعار «أنا ثم أنا ثم الطوفان».

اضطرابات الشخصية

اضطرابات الشخصية

واستطرد فرويز: ينجو الإنسان بعائلته من اضطرابات الشخصية والانزلاق فى الدارك ويب، بالعلاقات الأسرية وخصوصا مع الأب، فالأمراض والاضطرابات النفسية تقل أو تختفى، عندما يكون البيت تحت إدارة رجل سوى.

وتابع على الأسرة أن تربى الأبناء بطريقة صحيحة وتزرع القيم الدينية والأخلاقية والسلوكية فيهم، حتى يكبر الصغير وهو ملتزم، فلا نترك أطفالنا للشارع ليربيهم.

طفل شبرا الخيمة الضحية

قتل طفل شبرا الخيمة

وشهدت منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إنهاء حياة طفل يدعى أحمد سعد الحياة على يد قاتل مأجور، استأصل أعضاءه فى بث مباشر، لمتهم آخر فى دولة الكويت، مقابل 5 ملايين جنيه، لينشرها فيما بعد على «الدارك ويب»، ليحقق أرباحاً مهولة بالعملات الافتراضية.