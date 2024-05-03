صلاة الجمعة من المسجد الأقصى (بث مباشر)

حرصًا من "بوابة الوفد" على تقديم خدمة متميزة، تقدم لكم بثًا مباشرًا لصلاة الجمعة من المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، نقلًا عن قناة المسجد على “يوتيوب”.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح اليوم، لأداء صلاة الجمعة.

اقتحام الأقصى:

اقتحم مئات المستوطنين الأسبوع الماضي، المسجد الأقصى المبارك، ونفذوا ممارسات استفزازية تنتهك حرمته، كما تفرض حكومة الحتلال قيودًا على دخول المصلين للحرم القدسي الشريف، وبما يعد خرقًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، وانتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة.

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين المتطرفين بقتحام الأقصى، وطالب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، واحترام حرمته، محذراً من استمرار هذه الانتهاكات.

وشدد القضاة، في بيان اليوم الخميس، على ضرورة احترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، بصفتها صاحبة الاختصاص الحصري، بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه.

كما حذر السفير القضاة من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض إجراءاتها المستهدفة فرض سيطرة على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، مؤكدًا ضرورة ضمان الوصول الحر وغير المقيد للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا.