اقبال المواطنين على الشواطئ للاستمتاع بالاجواء الربيعية فى " الويك اند " بالاسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية صباح اليوم الجمعة إقبالا متوسط من جانب المواطنين، للاستمتاع بالطقس المشمس المعتدل الذي تسوده الأجواء الربيعية، خاصة بعد تحسن الأحوال الجوية.، حيث هدوء الأمواج وصفاء السماء وخلوها تماما من السحب، وعودة اللون الازرق إلى البحر مرة أخرى.

يسود الإسكندرية، طقس معتدل نسبيًا، مشمس على كافة أحياء الإسكندرية، إذ تراوحت درجات الحرارة بين 18 للصغرى و24 للعظمى، مع سطوع الشمس، فيما سجلت سرعة الرياح 21 كيلو متر/ساعة والرطوبة 72%.

ووفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإنه يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد، في بيان عاجل، من انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وأشارت خرائط الطقس إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون من معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر واتجاه الرياح شمالية غربية.

من جانب اخر شهدت شواطئ عروس البحر المتوسط اقبال من المواطنين للاستمتاع بالويك اند وبدت مظاهر الفرحة على وجوه المواطنين، الذين يعتبرون الكورنيش الملاذ الترفيهى المجانى لهم، فيما اعتبر الأهالى صخور كورنيش الاسكندرية بمثابة حدائق للتنزه، والتقاط الصورة الشخصية «السيلفى»، وتناول المرطبات والآيس كريم، من خلال باعة الجيلاتي المنتشرين بطول الكورنيش، وكذلك حرص العديد من الهواة على ممارسة حرفة الصيد على الصخور خاصة في المنطقة الواقعة من السلسلة المواجهة لمكتبة الإسكندرية وحتى بحرى وقلعة قايتباى.

فى سياق متصل تستعد الشواطئ ويجرى العمل علي قدم وساق لإستقبال زوار ومحبي الإسكندرية حيث أنه من المعروف أن شم النسيم هو البروفة النهائية لشواطئ الإسكندرية لاستقبال الموسم الصيفي.

من جانبه أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع أي تداعيات لحالة الطقس، وقرر رئيس الشركة استمرار أعمال تطهير الشنايش والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وفي سياق متصل، أعلنت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية، استمرار حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بصورة طبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.

ووجه الربان نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، مركز العمليات ووحدات الإنقاذ برفع درجة الاستعداد، لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.