تفاصيل مسرحية "خطة كيوبيد" قبل انطلاق عرضه

ينطلق في التاسعة مساء اليوم، الجمعة، عرض مسرحية خطة كيوبيد على خشبة مسرح السلام، ويأتي ذلك بعدما انضم حديثا الفنان محمد عبد الرازق لأبطال العرض.

قصة مسرحية خطة كيوبيد

وتناقش "خطة كيوبيد" العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا،، ويتخلل العرض بعض الاستعراضات والأغاني المتنوعة.

أبطال عرض خطة كيوبيد

خطة كيوبيد بطولة عبد المنعم رياض، محمد عبد الرازق، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال.

موسيقى تامر عبد المجيد، مساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، ومساعد إخراج تحت التدريب يوسف هاني، مخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبد الله الشاعر، ومن إخراج أحمد فؤاد.