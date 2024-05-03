دورة تدريبية لتطوير اداء الصيادلة بالمستشفيات الحكومية بالإسماعيلية

نظمت الإدارة المركزية للصيدلة بالتنسيق مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية دوره تدريبية لنحو ٧٥ صيدلي لتحسين أداء الصيادلة الحكوميين وتنمية مهاراتهم العلمية والفنية للصيادلة العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية والعاملين بمديرية الصحة والصيادلة الاكلينيكى والمكلفين الجدد.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أن الدورة التدريبية والتى استمرت لمدة خمسة أيام لعدد 75 صيدلى تأتى فى إطار حرص وزارة الصحة على رفع كفاءة الكوادر الطبية من الصيادلة وإطلاعهم على كل جديد ،وتنشيط التعليم الطبى المستمر بهدف الإرتقاء بالخدمه الطبيه المقدمه للمواطنين بالمستشفيات والوحدات بالمحافظة.

تناولت الدوره العديد من الموضوعات منها أساسيات العمل الصيدلي في ضوء سياسات ومعايير الجودة ، التعريف بقائمة الأدوية الأساسية بالوحدات ،التطعيمات الروتينية والوقائيه ،تفاعلات الأدويه وآثارها الجانبية ،ترشيد استهلاك المضادات الحيوية واقتصاديات الدواء والتغذية الوريدية الخاصة بصيادلة المستشفيات ودور الصيدلى الاكلينيكى فى ضبط الجرعات.

وتهدف الدورة إلى تحسين الأداء الصيدلي لتطبيق معايير الجودة والعمل علي تفعيل منظومة الصيدلة الإكلينيكية لتقديم خدمات طبية وصيدلانية مميزة ذات جودة عالية بما يتلائم والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



حاضر فى الدوره نُخبه من المدربين بالإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة وأشرفت عليها الدكتورة داليا العربي مدير إدارة الصيدلة بالتعاون مع إدارة التدريب بمديرية الصحة بالإسماعيلية.