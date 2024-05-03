بعد ارتفاعه مؤخرًا.. تراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بكل أعيرته

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة.. انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، في مختلف أعيرة المعدن النفيس، بما يتراوح بين 13، و23 جنيها، بالتزامن مع تراجع سعر الذهب عالميا.

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، بعدما قفز خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع حدوث قفزة بمتوسط سعر الدولار في مصر في تعاملات البنوك، وشركات الصرافة، ليرتفع بنسبة 55.14% اليوم الجمعة 3-5-2024، منذ منتصف تعاملات 6 مارس الماضي، بعد قيام البنك المركزي المصري، بتحرير سعر الصرف الجنيه المصري.

وانخفض متوسط سعر الدولار، في سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، وهو ما يسمى “دولار الصاغة”، إلى نحو 47.46 جنيها.

وفيما يلي بيان بأسعار الذهب بأعيرته المختلفة:

سعر الذهب عيار 24

انخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار24 في محال الصاغة دون مصنعيه، إلى نحو 3486 جنيها للشراء، و3509 جنيهات للبيع، مقابل نحو 3509 جنيهات للشراء، و3531 جنيها للبيع، أمس، وفقاً لمنصة “egypt.goldprice-today”.

سعر الذهب عيار 18

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 18، إلى نحو 2614 جنيها للشراء، و2631 جنيها للبيع، مقابل نحو 2631 جنيها للشراء، و2649 جنيها للبيع، أمس.

سعر الجنيه الذهب

وهبط متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، إلى نحو 24.400 ألف جنيه للشراء، و24.560 ألف جنيه للبيع، مقابل نحو 24.560 ألف جنيه للشراء، و24.720 ألف جنيه للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 21

وانخفض متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في الأسواق، إلى نحو 3050 جنيها للشراء، و3070 جنيها للبيع، مقابل نحو 3070 جنيها للشراء، و3090 جنيها للبيع، أمس.

سعر الذهب عيار 14

وتراجع متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024، عيار 14، إلى نحو 2033 جنيه للشراء، و2047 جنيها للبيع، مقابل نحو 2047 جنيه للشراء، و2060 جنيها للبيع، أمس.

متوسط سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-5-2024