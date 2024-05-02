فى السعودية.. القبض على متحرش بالنساء

قبضت شرطة منطقة الرياض على المقيم اليمني، عمر عبد النور عبد الوهاب، نتيجة تحرشه بامرأة، وأعلنت شرطة العاصمة إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.



وبات المتحرشين في السعودية يلقون" التشهير" جزاء فعلتهم ردعاً وعقاباً لهم، فيما تواصل الجهات الأمنية إعلان أسماء المقبوض عليهم بتهم التحرش، في بياناتها الإعلامية، معلنة بذلك رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجريمة.

ينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى سياق اخر فى مصر قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم،"ع..ع.ا و"م.ف.ع"و"م.ا.م"، بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامهم بالشروع فى قتل المجنى عليها "ن..م.ع" بدائرة مركز دار السلام.

خلافات بين الطرفين

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بإصابة المجنى عليها بطلقات نارية بعد إطلاق النار عليها من أسلحة آلية وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تبين أن المتهمين وراء ارتكاب الواقعة حيث قاموا بإطلاق النار عليها بسبب خلافات بين الطرفين مما أسفر عن إصابتها، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقع , وتمت مصادرة الأسلحة الآلية و إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.