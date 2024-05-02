"أسكتيا".. مشروع تخرج بـ"آداب إعلام حلوان" لتوعية الأفراد والمجتمع باستراتيجة الحد الأدني

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعه كلية الآداب قسم الإعلام شعبة العلاقات العامه والإعلان جامعة حلوان حملة توعوية تحت عنوان "أسكتيا" وتهدف إلى التوعية بأسلوب “المينيماليزم”، وهو عبارة عن أسلوب حياة جديد لتوعية الأفراد والمجتمع بإستراتيجة الحد الأدني أي توفير الإحتياجات والحد من الرغبات لمحاولة تغير نمط سلوكي استهلاكي خاصة في ظل ما يشهده العالم من تضاعف معدلات الاستهلاك وانتشار ثقافة المجتمع الاستهلاكي.

واختار الطلاب اسم «أسكتيا » نسبة إلى أول شخص طبق مبدأ المنيماليزم وعمل به فى حياته وهو الفيلسوف اليوناني الذي يعتبر مؤسس الفلسفة التي تقوم على مبدأ و قيمة البساطة والتقليل فى الحياة. لهذا وقع الاختيار على كلمة « أسكتيا » وهى كلمة يونانية تعنى الزهد و البساطة والتقليل .

وذلك تماشياً مع رؤية مصر لعام 2030 للحد من الاستهلاك، ودعم خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية فى جميع المجالات والقطاعات، كما يهدف الطلاب إلي تعريف المجتمع بمفهوم المينيماليزم وتشجيعهم على تطبيقه في جميع جوانب حياتهم للوصول إلى سلوك حياة بسيط وأفضل.

الحملة تحت إشراف الدكتورة " سمر عبدالكريم " ومشاركة الطلاب: مني يوسف، ایمان احمد، منه الله طارق، ياسمين إيهاب، نادين احمد، يمنه حسين، سهیله جمال، شاهنده منصور، جهاد شعبان، آية محمد، يوستينا طلعت، ليديا جرجس، ريم محمد، روان ممدوح، روان اشرف، حبيبة محمد، اسماء عبد الوكيل، بثينه مجدي، نور امین، يارا شريف، رضوی ثروت، الاء محمد، ندى عادل، دميانه عماد، ايه محمد