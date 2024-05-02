ندوة تثقيفية عن "مخاطر الهجرة غير الشرعية" بالشرقية

نفذت الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، ندو ة تثقيفية بعنوان "مخاطر الهجرة غير الشرعية» ضمن خطة أنشطة النادي الثقافي بقاعه نادي العاملين بالشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار سعي وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات واثراء الوعي الثقافي والمجتمعي لدي الشباب، ومعالجة الظواهر السلبية بالمجتمع، وتلاقي وقوع الشباب فيها.

تضمنت محاور الندوة؛ تعريف الهجرة من الوطن، والفرق بين الهجرة الشرعية وغير الشرعية، والمنظور الديني للهجرة غير الشرعية، ومخاطر الهجرة غير الشرعية، والأثر الاجتماعي والاقتصادي للهجرة غير الشرعية على المواطن والدولة.

وفي نهاية الندوة التثقيفية، تم فتح باب المناقشة بين الحاضرين والشيخ ياسر فتحي أمام وخطيب بمديرية الاوقاف بالزقازيق، المحاضر في الندوة التثقيفية، التي تمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ونجوى صلاح وكيلة الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، وعلاء الدسوقي مدير عام البرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عبدالمقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد حماد مدير عام الشباب، وراجى عياد جرجس مدير إدارة المشروعات والخدمات الشبابية، والدكتورة سها السيد رافت مشرف النادي الثقافي.

وفي سياق متصل،أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ ١٩ ألف و ٢١٢ مشروع، ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٢١٨ مليون و ٩٣٣ جنيه، وتوفير ٥٦ الف و ٣٢١ فرصة عمل للشباب، منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

أكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.