انهيار عقارغرب الإسكندرية.. والعناية الإلهية تنقذ السكان

أنقذت العناية الإلهية سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، من الموت المحقق إثر انهيار جزئى للعقار دون حدوث إصابات.

كان قد تلقى مامور قسم شرطة كرموز اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورد بلا من غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية سقوط أجزاء من العقار رقم 9 شارع الطحاوي وشرفات عقار بشارع 8 تقاطع شارع الأمير لؤلؤ.

وانتقل على الفور رجال المباحث وقوات الحماية المدنية .كما انتقلت وحدات الأزمات والإزالة والمتابعة الميدانية بالحي بالتنسيق مع إدارة الكهرباء والحملة الميكانيكية إلى موقع العقارين المشار إليهما.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقارين صادر لهما قرار هدم حتى سطح الأرض، مشيرة إلى أنه جرى إزالة أجزاء من العقار الأول وشرفات طابقين بالعقار الثاني.

من جانب اخر قام حي غرب الإسكندرية، بحملة مكبرة لإزالة أجزاء من عقارين آيلين للسقوط بمنطقة القباري بمينا البصل، وذلك لخطورتهما الداهمة على حياة المواطنين والمارة.

كان قد حذر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ان الدولة لن تتهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

وشدد على رؤساء الأحياء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أية أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها