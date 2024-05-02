الاحصاء: 0.7 % ارتفاعًا في عجز الميزان التجاري خلال شهر فبراير

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري ليصل الى 2.73 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024 مقابل 2.71مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 0.7٪.



اشار الجهاز الى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 4.7 ٪ حيث بلغت 3.36مليار دولار خلال شهر فبراير 2024 مقابل 3.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمها: (اسمده بنسبة 46.0٪، بترول خام بنسبة 2.1 % ، الغاز الطبيعى والمسال بنسبة 83.2٪، بلاط وأدوات صحيه خزفيه بنسبه 18.7٪ ).



بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها(فواكه طازجه بنسبة 19.2 % ، ملابس جاهزة بنسبة 17.4 ٪، منتجات بترول بنسبه25.6 % ، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 41.5%).

وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 2.4 ٪ حيث بلغت 6.08 مليار دولار خلال شهر فبراير 2024 مقابل 6.23 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:

(لدائن بأشكالها الأولية بنسبه 17.0 %، مواد كيماويه عضويه وغير عضويه بنسبة 14.6 %، فول صويا بنسبه 18.7%، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 3.1 %).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر فبراير 2024 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمها: ( منتجات البترول بنسبة 21.2%، مواد أوليه من حديد او صلب بنسبة 45.6 %، قمح بنسبة 56.8 ٪ ، ادويه ومحضرات صيدله بنسبة 9.0 %).