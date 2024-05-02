محافظ الدقهلية يكلف بمتابعة المعارض الدائمة لبيع السلع

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين واحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة ومحمد امين رئيس حي شرق المنصورة للقيام بجولة ميدانية للمرور والتفتيش علي المعارض الدائمة لبيع السلع باسعار مخفضة للمواطنين المقامة بنطاق كل من حي شرق وحي غرب المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية ان الجولة تستهدف متابعة العارضين للسلع بالمعارض الدئمة بمدينة المنصورة لتوفير كافة انواع السلع للمواطنين بأسعار مناسبة تزامنا مع إحتفالات أعياد الربيع وأعياد الاخوة الاقباط.

وفي هذا الصدد اشار وكيل وزارة التموين انه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد تم التنسيق مع رؤساء الأحياء بتشديد الرقابة على المعارض الدائمة احدهما امام حي شرق والاخر بجوار حي غرب لمتابعة تخفيض الاسعار بها مشيرا الي انه سيتم اتخاذ الاجراءات حيال المخالفين

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بالمحافظات.