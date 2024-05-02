الخميس 02 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والتى استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلاً من مصر وتركيا.

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الفريق أسامة عسكر يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية

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وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومى لكلا البلدين وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها.

وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد الزيارة إلتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالسيد يشار غولر وزير الدفاع التركى ، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، فيما أشاد وزير الدفاع التركى بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكرى المصرى التركى ، مثمناً الدور المصرى المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط.

كما ألتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية ، وإستمع إلى عرض تقديمى لمجموعة من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية، كما قام بجولة تفقدية شملت عدد من الشركات منها شركة بايكار للطائرات وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.

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