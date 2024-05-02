خلال إجتماعه الأخير.. 11 قرار جديد لمجلس جامعة جنوب الوادي

أقر مجلس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، الموافقة على 11 قرارًا جديدًا، تضمنت الموافقة على درجات علمية وإنشاء نادً رياضي، وبرامج دراسية.

وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، في جلسته المنعقدة بمقر الجامعة بقنا برئاسة الدكتور أحمد عكاوى رئيس الجامعة، على إشهار نادي رياضي للعاملين بالجامعة بإسم ( نادي جامعة جنوب الوادي الرياضي ).

وذلك لنشر التربية الرياضية والبدنية وشغل أوقات الفراغ بين منتسبي الجامعة ، وللمنافسة الرياضية بين الجامعة والأندية الأخري علي مستوي الألعاب الفردية والجماعية.

كما وافق المجلس على إنشاء جمعية مبادرة الخير بجامعة جنوب الوادي وتشكيل مؤسسين الجمعية وعددهم خمسة عشر عضوا .

كما وافق مجلس جامعة جنوب الوادى، على استحداث برنامج ( طب وجراحة الفم والأسنان ) بالجامعة الأهلية - بجامعة جنوب الوادي الأهلية مع اعتماد لائحة الساعات المعتمدة وتعديلاتها والمعمول بها في كلية طب الفم والأسنان بجامعة جنوب الوادي الأم للدراسة ببرنامج ( طب وجراحة الفم والأسنان ) بالجامعة الأهلية.

ووافق المجلس ايضا على عقد المؤتمر السنوي الخامس لقسم ( الجراحة العامة ) بكلية الطب وذلك في الفترة من 26 الى 29 نوفمبر القادم.

كما وافق المجلس ايضا على إنشاء مركز التميز في التعليم الطبي والخدمات الطبية الخاصة ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين المجلس القومي للمرأة وكلية الطب بجامعة جنوب الوادي.

مجلة علمية:

ووافق المجلس على انشاء مجلة علمية لكلية التربية النوعية باسم المجلة العلمية للتربية النوعية والاقتصاد المنزلى، ووافق المجلس على اعتماد تعديلات اللائحة الأكاديمية لبرنامج ( إدارة السياحة الرياضية ) بكلية السياحة والرياضة بجامعة جنوب الوادي الأهلية ( مرحلة البكالوريوس ) بنظام الساعات المعتمدة.

مركز تسويق:

ووافق ايضا على إنشاء مركز تسويق الخدمات الجامعية ليدعم الصلات وسبل التعاون بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المختلفة بإعتبارها الجهات المستهدفة من الخدمات التي تقدمها الجامعة مما يساهم في زيادة موارد الجامعة.

ووافق على تطبيق اللائحة الدراسية لبرنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب والمعتمدة بالقرار الوزاري رقم ( 4975 ) بتاريخ ( 2020 / 10 / 28 ) علي برنامج المساحة ونظم المعلومات الجغرافية المزمع فتحه بجامعة جنوب الوادي الأهلية.

ووافق على تفعيل التعاون لإنشاء برنامج مقترح لدرجة الليسانس بكلية الالسن فرع الجامعة بالغردقة في أقسام ( اللغة الألمانية - اللغة الروسية - اللغة الإيطالية - اللغة الإنجليزية ) في ضوء لائحتها الداخلية وبين الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية

درجات علمية:

ووافق المجلس على استحداث برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها، منح اللقب العلمى لكلا من الدكتور عادل محمد أحمد محمد والدكتور عصام محمد ابو بكر صالح - لوظيفة أستاذ مساعد بكلية الصيدلة.

وافق مجلس الجامعة على التعيين في وظيفة مدرس لكل من الدكتورة هبه اسماعيل حامد دردير بكلية التربية النوعية والدكتورة إسراء عبد الباسط محمود بغدادي بكلية التربية الرياضية والدكتور محمد يحيى هاشم بكلية الهندسة والدكتورة امال شحات حامد بكلية العلوم .