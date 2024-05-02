طالبات الإسماعيلية يحققن المركز الأول والثالث جمهوريًا في المسابقة الشعرية

اعلن محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية فوز طالبتين من مدارس الإسماعيلية الفنية بالمركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية فى مسابقة الإلقاء الشعرى.

وقام بحيري بتكريم الطالبة مريم حسين محمد من مدرسة أحمد وصفي الصناعية بالتل الكبير والفائزة بالمركز الأول فى مجال تأليف الشعر في المسابقة الثقافية لطلاب مدارس التعليم الفنى على مستوى الجمهورية، كما كرم الطالبة خلود احمد محمد شحاته الفائزة بالمركز الثالث في مسابقة الالقاء الشعري على مستوى الجمهورية بشهادات التقدير لتميزهم وتفوقهم.



وكرم وكيل الوزارة ابراهيم ثابت مشرف التعليم الفنى والذي ساهم في تحقيق الطالبتان الإنجاز جاء ذلك بحضور المهندسة إحسان العيادى مدير عام التعليم الفنى و علية منصور موجه عام اللغة العربية.

وكانت مدارس الإسماعيلية حققت المراكز الأولى والمتقدمة في مسابقات الإذاعة المدرسية والنشرة الإخبارية ومسابقة القصة القصيرة ومسابقة مناهضة التدخين والمخدرات في المسابقات التي نظمتها وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بجميع المراحل التعليمية .حيث حققت مدرسة الشهيد جواد حسني الابتدائية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية.فيما حققت مدرسه النور للمكفوفين المركز الخامس في نفس المسابقة على مستوى الجمهورية.

وفي مسابقة النشرة الإخبارية حققت مركز رابع جمهوري مشترك ما بين مدرستي الاسماعيلية الرسمية للغات بنين ومدرسة الزهور الثانوية بنات وجاء الطلبة المشاركين محمد لطفي ومحمد أشرف وانس اشرف وعمار ياسر وسارة سيد وليلى حسين.

وفي مسابقة القصة القصيرة حققت الطالبة جنى وليد المركز الرابع على مستوى الجمهوري من مدرسه احمد امين الابتدائيه المشتركه .وحصد المركز الخامس جمهوري الطالب أحمد عبد الرحيم علي من مدرسه ابو سلطان الاعدادية المشتركة ..جاء ذلك تحت إشراف توجيه عام الصحافة بقيادة منال حسن موجه عام الصحافة.

وفازت الطالبتين رحمة سيد عطية ورؤى تامر من مدرسة الفاروق عمر الابتدائية بإدارة شمال الإسماعيلية على المركز الثاني جمهورى فى مسابقة "جماعة مناهضة التدخين والمخدرات النموذجية"