الخميس 02 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تعاني مشكلة صحية وتحتاج لإجراء عملية

محافظ الجيزة يستجيب
محافظ الجيزة يستجيب لحالة مريضة تعاني مشكلة صحية

استجاب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  لحالة السيدة فتحية علي المقيمة بشارع الامام الغزالي بحي إمبابة والتي تعاني من مشكله مرضية في القلب والمخ وبحاجه الي رعاية طبية .


ووجه اللواء أحمد راشد اجهزة المحافظة ومديرية الشئون الصحية بتوفير كافه سبل الراحة للمريضة والتي تم نقلها الي مستشفي المعلمين بالجزيرة بمنطقة الزمالك لإتخاذ الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها  . 


كما كلف المحافظ ببحث كافة مطالب المريضة مع المتابعة الدورية للحالة لحين تمام شفاءها وعودتها للمنزل . 
وقال اللواء أحمد راشد إن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واستغاثاتهم، والتي تأتي في إطار توجيهات الدولة انطلاقاً من المسئولية المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

مواد متعلقة

فرنسا تقترح عقد قمة ثلاثية بمشاركة لبنان في باريس

لاعبية الأهلي: جاهزون لمواجهة الأنابيب الكيني في نصف نهائي أفريقيا للطائرة

سعر طن الذرة الصفراء اليوم الخميس في الأسواق ولدى التاجر.. الأردب بكام

انطلاق فاعليات الصالون العلمي عن دور الذكاء الاصطناعي في تطوير علم الآثار
الجريدة الورقية