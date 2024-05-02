الليلة.. صدام قوي بين الأهلي والاتحاد في نهائي كأس مصر للسلة

ينتظر عشاق كرة السلة مواجهة قوية في نهائي بطولة كأس مصر والتي تجمع بين النادي الأهلي و الاتحاد السكندري في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس في اللقاء الذي يقام على صالة وزارة الشباب والرياضة.

بينما يلتقي الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك مع الجزيرة للمنافسة على المركز الثالث في الساعة 6:30 مساءً ويتطلع كلا من الفريقين لتحقيق الفوز في لقاء اليوم.

يدخل النادي الأهلي المباراة تحت قيادة المدرب الإسباني اوجيستي بوش المدير الفني للفريق تحت شعار لا بديل عن الفوز ، ويأمل المدرب في التتويج باللقب رفقة المارد الأحمر ليواصل هيمنته على كافة البطولات المحلية .

وحرص اوجيستي على عقد جلسة مع لاعبي النادي الأهلي خلال الساعات الماضية وأكد على كامل ثقته فيهم ، وحذرهم من الوقوع في الأخطاء أمام زعيم الثغر .

في المقابل يدخل الاتحاد المباراة تحت قيادة المدرب أحمد عمر وهو يتطلع للتتويج باللقب الأول له رفقة زعيم الثغر ، وطالب المدرب من لاعبي الفريق بالهدوء داخل صالة المباراة من أجل الخروج بالنتيجة المطلوب أمام زعيم الثغر .

وعمل المدرب خلال ال ٤٨ ساعة الماضية عقب الفوز على الزمالك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبي الاتحاد أمام الفارس الأبيض من أجل البعد عنها في لقاء اليوم أمام المارد الأحمر.

وأكد المدرب للاعبي الفريق أن يكون هدف واحد فقط وهو التتويج باللقب من أجل إسعاد جماهير الاتحاد السكندري العاشقة للعبه في كل مكان .

وكان عمرو الجندي قد قاد الأهلي لتخطي عقبة الجزيرة، بعد تسجيله ثلاثية في الثواني الأخيرة القاتلة، ثلاثية قادت فريقه للتأهل لنهائي كأس مصر للموسم الرياضي الحالي، بحثًا عن اللقب الثاني عشر.

فيما نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الزمالك بنتيجة 76 / 68 ، ليعبر لنهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي، بحثًا عن اللقب الخامس عشر

يذكر أن النادي الأهلي هو حامل لقب بطولة كأس مصر لكرة السلة ، وجاء ذلك بعد الفوز على غيمه التقليدي فريق الزمالك في اللقاء الذي انتهى بنتيجة 65/72 فى نهائي البطولة الذى أقيم بصالة القناة بالإسماعيلية.