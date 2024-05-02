تعليم الفيوم يحصد مركز رابع جمهورية في مسابقة اللغة العربية

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم في مسابقة اللغة العربية، التى نظمها الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ، على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم .

فاز الطالب بدر الدين أكرم كمال خليل - المدرسة الثانوية الفنية الصناعية للتعليم والتدريب المزدوج - إدارة غرب الفيوم التعليمية ، بالمركز الرابع على مستوى الجمهورية، في مسابقة القراءة الحرة 2024.

كما تم منح شهادة تقدير الى أحمد السيد على محمود مشرف عام مادة اللغة العربية بمحافظة الفيوم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطالب بدر الدين اكرم ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بالتعليم الفني وتوجية اللغة العربية ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل ، والمشاركة المتميزة المشرفة على مستوى الجمهورية.

المركز الرابع فى الهوكى

وفى سياق متصل شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم فى بطولة الهوكي للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية ، وحققت عدد من المراكز المتقدمة وذلك تحت رعاية وتوجيهات أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

فاز طلاب المدرسة الرياضية بنين بالمركز الرابع فى البطولة وهم ( يوسف علي - أحمد نافع - أحمد شعبان - زين العابدين - هاني عبدالرحيم - محمد سيد - محمد نصر - إبراهيم حمدي - عبدالرحمن منتصر - زيد عبدالعزيز )

تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة للطلاب الفائزين في البطولة ، وقدمت الشكر والتقدير لفريق العمل المشرف على الفريق بالمدرسة الرياضية بنين بالفيوم ، وهشام أبو عوف مدير عام الشئون التنفيذية ، والدكتور محمد حسني البشيهي موجه عام التربية الرياضية، و رضا فاروق، مدير مدرسة الرياضية بنين، والكابتن مصطفى المراكبي، وكيل مدرسة الرياضية بنين ، الكابتن حسن كمال ، مدرب فريق الهوكي بمدرسة الرياضية بنين.

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