تنفيذ 19 الف مشروع لشباب الشرقية بتكلفة 3 مليارات جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تنفيذ ١٩ ألف و ٢١٢ مشروع، ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٢١٨ مليون و ٩٣٣ جنيه، وتوفير ٥٦ الف و ٣٢١ فرصة عمل للشباب، منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى ٣٠ أبريل ٢٠٢٤م.

أكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات، وتعزيز ثقافة العمل الحر، حيث تساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين، والحد من البطالة، فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف، مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع لتعبئة الأرز، حظيرة مواشي، تجارة حبوب، ورشة موبيليا).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٣١ مشروع بقيمة ٣٩٣ مليون و ١٢٣ ألف و ٤١٦ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٧٧٠ مشروع بقيمة ٣٧٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٤٠٠جنيه، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروع بقيمة ٣٥١ مليون و ٧٣١ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين، للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وفي سياق متصل، سلم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، السيدة (ن.ح.أ) عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة، ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير أوجه الرعاية الاجتماعية للأسر المستحقة، والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

أعربت السيدة (ن .ح. أ) عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة المخصصة للسيدة ( ن.ح. أ ) من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمدينة العاشر من رمضان، وتقع بالمجاورة 52 وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

وكانت السيدة ( ن.ح.أ ) والمقيمة بمدينة بلبيس، قد تقدمت بطلب للحصول علي وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين، والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع، ليصدر المحافظ توجيهاته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية.