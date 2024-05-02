إصابة 4 أشخاص في إصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة- أسيوط الغربي

أصيب 4 اشخاص في حادث إصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي فى نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين الي المستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقت شرطة النجدة بالفيوم، بلاغا بوقوع حادث إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة- أسيوط الصحراوي الغربي، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين ان إطار السيارة إنفجر فجأة وإصطدمت بالرصيف أمام مدينة الفيوم الجديدة بإتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مشروع التنور المجتمعى

على جانب اخر تم عقد اجتماع منسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري برئاسة الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس جامعة الفيوم، ، وإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي المشروع لكليات الجامعة (كلية التربية، وكلية التربية النوعية، وكلية الخدمة الاجتماعية، وكلية دار العلوم، وكلية الآداب، وكلية التربية للطفولة المبكرة، وكلية الآثار، وكلية السياحة والفنادق، وكلية الألسن). وذلك فى مقر المشروع بالجامعة.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن عدد المتحررين من الأمية بلغ 24097 حتى دورة يناير الماضي من أبناء محافظة الفيوم ومصرنا الحبيبة، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها النتيجة النهائية لدورة يناير، وموقف كل كلية من الكليات المشاركة، وجدول زيارات الدعم الفني والمستهدف لكل كلية لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم.كما تم مناقشة، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة حتى دورة أبريل.

ومن جانبها استعرضت الدكتورة آمال ربيع تطور مشاركة جامعة الفيوم في الدورات السابقة وفق التقرير الصادر من المجلس الأعلى للجامعات وهيئة محو الامية وتعليم الكبار قبل بداية المشروع من ٢٠١٤ الى ٢٠٢٠ حيث تم محو أمية 61 فقط وبعد بداية المشروع وحتي يناير ٢٠٢٤ تم نجاح 24097 من أبناء محافظة الفيوم وابنا مصر.

كما عقدت مديرة المشروع جلسة عصف ذهني حول سبل التغلب على الصعوبات وآليات تنفيذ قرار مجلس الجامعة.