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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الليثي يستضيف عصام كاريكا للاحتفال بعيد الربيع في برنامج "واحد من الناس"

الليثي يستضيف عصام
الليثي يستضيف عصام كاريكا

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي المطرب عصام كاريكا، في احتفالية خاصة بمناسبة عيد الربيع ، وحلقة غنائية  من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يقدم كاريكا، خلال الحلقة باقة من أجمل أغانيه التي يحبها جمهوره.

كما يتحدث كاريكا، خلال الحلقة عن اسباب غيابها واختفاءه عن الساحة الفنية ، وحكايته مع التلحين وهل التلحين جاء في المقدمة ام الغناء ، وأقرب الألحان الي قلبه ومن الملحن المفضل لديه وأبرز المطربين الذين قاموا بالتلحين .

كما يكشف خلال الحلقة عن الأغنية التي كانت سبب شهرته  ؟ وكيف يختار كلمات أغانيه ؟

ويتحدث عن نشأته بأسوان ، وكواليس وأسرار ليلة زفاف ابنته، واقرب الأصدقاء له في الوسط الفني.

كما يكشف عن رأيه فى حال الغناء خلال الفترة الأخيرة ، وكيف يري أغانى المهرجانات.

يشار إلى أن يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين المقبل عبر شبكة قنوات الحياة.

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