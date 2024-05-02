عوض تاج الدين: الدولة لن تتخلى عن صحة مواطنيها

الدولة المصرية لم تتخل عن صحة مواطنيها.. وفقا لتصريحات للدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون الصحية وتعليقات علي ما يثار حول لقاح استرازنيييكا وما أحدثه من بلبلة في المجتمع المصري ومدي تأثر المواطنين بمضاعفات اللقاح، مؤكدا حرص الدولة والقيادة علي حياة المواطنين وتجنب أي ضرر قد يلحق بمن تلقوا اللقاح



وقال تاج الدين إن فيروس كورونا أخطر بكثير، ويتسبب في الكثير في الجلطات والوفيات، موضحاً أن هيئة الدواء الأوروبية منحت موافقة على إعطاء لقاح أسترازينيكا، ونسبة بسيطة من المتلقين للقاح أصيبوا بجلطات أو التهاب في الدم، مضيفا أن هذا حدث بعد مرور كل هذه السنوات على تلقي اللقاح.

وأضاف أن ما يدعم كلامه إحدى الدراسات التي نُشرت على الشبكة العالمية لبيانات اللقاحات والتي أجريت على نحو 99 مليون شخص في العديد من دول العالم، وأثبتت عدم تسبب اللقاحات في آثار جانبية، موضحا أن ظهور الأعراض الجانبية أو خطورتها تعود للجهاز المناعي للشخص نفسه، وما ينطبق على الفرد لا ينطبق على الكل.

وأشار الدكتور تاج الدين إلى أن أي دواء أو لقاح يمر بتجارب عديدة على الحيوانات، ويحتاج عدة سنوات حتى يتم الموافقة عليه وإقراره ليكون آمنا على الإنسان، لكن لقاحات كورونا نتيجة الأزمة الوبائية التي اجتاحت العالم، ورافقها سرعة انتشار الوباء، خرجت إلى الاستخدام في فترة قصيرة جداً، مؤكدا أن هذا تم تسجيله في العام كله كحالة طارئة، لذا لم تمر اللقاحات بكل التجارب اللازمة، لدرجة أن المرحلة الأولى والثانية جرى دمجهما معاً، وبعدها المرحلة الثالثة وكل الدول أعطت موافقة على هذه اللقاحات تحت بند الطوارئ.

وأوضح مستشار الرئيس المصري أنه لا يوجد دواء أو لقاح في العالم ليس له آثارا جانبية، وحدوث التجلطات تم رصده فور الإصابة بفيروس كورونا مع احتمالية أن تكون اللقاحات سببا أيضا من هذه الأسباب، مؤكداً أن أضرار استخدام اللقاح قليلة جداً لا تقارن بفوائده الكبيرة، التي أهمها أنه يقلل بنسبة كبيرة من المضاعفات الخطيرة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان نتيجة الإصابة بكورونا.